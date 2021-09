Natalia Siwiec zorganizowała na swoim Instagramie sesję pytań i odpowiedzi.

Jak się okazało kwestią, która najbardziej nurtowała internautów jest edukacja jej 3-letnij córki Mii.

Czy Mia chodzi do przedszkola? - zapytała jedna z internautek.

Tak. Montessori jest po angielsku - odparła Natalia.

Metoda Montessori to system wychowawczy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, który pomaga we wszechstronnym rozwoju dziecka. Duży nacisk w tej metodzie postawiony jest na środowisko oraz nauczycieli je tworzących. Jego głównym celem jest pomoc dziecku w osiągnięciu przez nie pełnego potencjału we wszystkich sferach życia.

Polecasz metodę Montessori? Chyba jest dość kontrowersyjna? - dopytywał inny internauta.

Mi pasuje. Mii bardzo dobrze pasuje. Choć uważam, że to bardzo indywidualna sprawa - stwierdziła. Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy Mia będzie miała edukację domową.

Odpowiedziała, że się nad tym zastanawia.