Marzena Paczuska to była szefowa "Wiadomości". Postanowiła jeden ze swoich wpisów poświęcić żonie Łukasza Schreibera i jej występowi w programie "Top Model".

Reklama

Kobieta wystąpiła w premierowym odcinku i powiedziała, że jej mąż nic nie wie o tym, że zdecydowała się wziąć udział w show. Powiedziała także, że zdaniem jej partnera nie wypada uczestniczyć w takich programach. Kilka dni później udostępniła na Instagramie swoje nagie zdjęcie.

Dość tej zabawy! Kobieta, która tak nikczemnymi metodami ośmiesza swojego męża, jest godna pogardy i milczenia. I nieważne, czy mąż jest hydraulikiem, czy politykiem. Za te wygłupy najciężej płacić będzie dziecko. Dlatego dość! - napisała była szefowa "Wiadomości".

Marianna Schreiber postanowiła odpowiedzieć Paczuskiej. W relacji na Instagramie udostępniła ten wpis dodając do niego komentarz.

Jestem godna tylko pogardy... I się bawię... Z ust kobiet do drugiej kobiety... Jestem w szoku. Dopiero to zobaczyłam. Życzę dużo siły i wiary w siebie. To bardzo ważna dla nas, kobiet - napisała.