Zdaniem jednej z internautek stylizacje, które prezentuje w "Dzień dobry TVN" Ewa Drzyzga, postarzają ją. Poza tym wygląda w nich, jak "uboga krewna" swojej współprowadzącej, czyli Agnieszki Woźniak-Starak.

Dziennikarka postanowiła odnieść się do tego komentarza. W rozmowie z "Party" powiedziała, co sądzi na ten temat.

Jestem dziennikarzem. Efektem ubocznym jest to, że mnie widać. Ja przyszłam do tego zawodu zafascynowana pracą reportażystów. Tych, którzy na pierwszym planie stawiają bohatera. Ale wiem, że taka jest scena, że szczególnie gdy pracuję w takim programie, to mnie również widać - powiedziała Drzyzga.

Jej zdaniem ważniejsze od jej stroju, są historie opowiadane w programie.

Dla mnie najważniejsze jest, żebym ja nie przykuwała swoją osobą za bardzo uwagi. Agnieszka ma swój styl. Pięknie wygląda. Niejednokrotnie sama się zachwycam. A potem zaczynamy pracę. I dla mnie to jest najważniejsze - powiedziała Drzyzga.