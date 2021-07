Kaczorowska pokazała na Instagramie wyjątkowe wideo, które udało odzyskać się jej z jednej z kaset VHS.

Celebrytka została na nim uwieczniona podczas turnieju tańca towarzyskiego, w którym startowała ze swoim ówczesnym partnerem.

TO JEST HIT! Tego w internecie nie znajdziecie... W związku z tym, że za kilka dni są moje urodziny, to trochę zebrało mi się na wspominki i nawet udało mi się w ferworze przygotowań do porodu, zgrać stare VHSy i obejrzeć moje taneczne video - napisała.

Dla tych, którzy nie wiedzą, to przygodę z tańcem zaczęłam, mając 6 lat, a na tym filmiku mam jakieś 9-10. To była totalna radość z tańca! Odnosiliśmy pierwsze sukcesy, a to motywowało do dalszej pracy, aż stało się to moją prawdziwą pasją… i praktycznie całym życiem! - wyznała.

Dziś poza całą listą rzeczy, które dał mi taniec, na pierwszym miejscu zapisuję SIŁĘ CHARAKTERU. Mamo, dziękuję, że mogłam się realizować i że każdy trudny moment na sportowej drodze stał się wspaniałą lekcją. To głównie dzięki tobie. Mam nadzieję, że zawsze będę taką wspierającą mamą w pasjach moich córek… - podsumowała Agnieszka Kaczorowska.