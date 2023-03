Gospodarz muzycznego teleturnieju „Jaka to melodia?” jest gościem kolejnego odcinka podcastu Bądźmy Razem TVP. Rozmowa z prowadzącymi nie mogła się obyć bez pytań o jedną z największych pasji Rafała Brzozowskiego - lotnictwo. Muzyk od kilku lat jest posiadaczem licencji pilota i może pochwalić się licencją pilota akrobacyjnego. Jak przyznał w rozmowie z Idą Nowakowską i Aleksandrem Sikorą setki godzin w powietrzu to także niezliczona liczba zdarzeń, które muzyk zapamięta do końca życia.

Reklama

Miałem parę zdarzeń lotniczych bardzo poważnych. Mam licencję akrobacyjną więc trenowałem akrobacje i ptak mi się wbił w samolot, jak byłem do góry nogami, i rozbił mi lewą stronę samolotu (...) To wyglądało źle, mogło się skończyć źle - wyznał w podcaście Bądźmy Razem TVP.

Reklama

Jak się okazuje to tylko jedna z wielu sytuacji, z którą przyszło się zmierzyć Rafałowi Brzozowskiemu.