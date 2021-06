Raper i córka Kingi Rusin spotykają się od maja 2018 roku.

Reklama

Od kilku tygodni w mediach społecznościowych nie brakuje plotek o rzekomym kryzysie w ich związku.

Mimo, że obydwoje nie komentowali tych doniesień oficjalnie, da się zauważyć, że na te plotki głusi nie pozostali.

Na początku czerwca Iga Lis opublikowała wakacyjną fotografię, na której oznaczyła ukochanego, tym samym sugerując, że to najwyraźniej on jest jej autorem. Fani uznali to za zdementowanie pogłosek o rozstaniu.

Teraz zakochani dali fanom dowód na to, że o żadnym kryzysie najwyraźniej nie może być mowy.

Chodzi o komentarz, jaki Taco zamieścił pod najnowszym postem Igi na Instagramie.

Raper publicznie złożył ukochanej życzenia i wyznał jej miłość.

Sto lat, kocham Cię - napisał Taco, a Iga odpowiedziała mu serduszkiem.