Iga Lis i Filip Szcześniak znany jako Taco Hemingway spotykają się już kilka lat. Pierwsze doniesienia o ich związku zaczęły pojawiać się w maju 2018 roku. Niedługo po tych rewelacjach, zaczęły pojawiać się zdjęcia pary zrobione przez paparazzi.

Para nigdy oficjalnie nie potwierdziła swojej relacji. Ani Iga, ani Taco nie udzielają wywiadów, w których mówią o swojej miłości. Nie pojawiają się też razem na tzw. ściankach. Raper czasem nieco o ich relacji przemyca w swoich utworach. Iga z kolei publikuje ich wspólne zdjęcia.

Taco Hemingway zamieścił zdjęcie z Igą Lis

Teraz to raper postanowił zamieścić zdjęcie ze swoją ukochaną. Na swoim Instagramie zamieścił kilka kadrów z pracy nad płytą "1-800-Oświecenie". Na jednym ze zdjęć pozuje właśnie z Igą Lis. Córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa również brała udział w pracach nad filmem. Wyreżyserowała klip do utworu "Gelato".

Dziękuję Idze, Dziekonowi, Nikodemowi, Yanowi i całej produkcji za stworzenie nam przepięknej warstwy wizualnej. Idze dziękuję dodatkowo za codziennie wsparcie, za nieustanną wiarę we mnie i olbrzymią cierpliwość w momentach, gdy praca nad płytą całkowicie mnie pochłonęła- napisał Taco.

Iga Lis wyreżyserowała klip Taco Hemingwaya

Po premierze klipu do utworu "Gelato" Iga także zamieściła post, w którym napisała, że od razu wiedziała, że chce podjąć się tego wyzwania.

Ten klip to dla mnie podróż do czasów dziecięcej beztroski. Chyba więcej nie chcę pisać, bo jestem ciekawa tego, co Wy sami w nim odnajdziecie. (...) Cieszę się, że mogłam dorzucić cegiełkę od siebie do tego bardzo ważnego dla mnie projektu. Fajnie tworzyć w zespole. Dziękuję Janasowi i Filipowi za zaufanie - pisała wówczas.