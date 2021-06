Allan Krupa na swoim instagramowym profilu odpowiedział na pytania fanów.

Już na początku zdradził, że jego zdaniem edukacja wyższa jest zbędna.

Ogólnie uważam, że studia to jest strata czasu. Uważam, że tak naprawdę studia nie są potrzebne, by coś osiągnąć w życiu. Na pewno chciałbym osiągnąć jakiś sukces związany z muzyką. Tak naprawdę pół życia pracuję na to, więc zobaczymy - stwierdził.

Co Allan Krupa sądzi na temat szczepień przeciw Covid-19?

Padło także pytanie o to, czy słucha muzyki, którą tworzy jego mama.

Ogólnie to chyba kiedyś już mówiłem, ja tak średnio słucham muzyki mojej mamy. Jeśli już miałbym wybrać, to myślę, że "To nie ja", bo jest to taki bardzo kultowy utwór - powiedział.

Pojawiło się też pytanie dotyczące szczepień na Covid-19.

Na ten temat nie będę się dzisiaj wypowiadał, może kiedyś, bo mi pewnie utną zasięgi - powiedział syn Edyty Górniak.