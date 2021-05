W sobotę Piasek przyznał, że tekst piosenki "Miłość" odnosi się do jego życia prywatnego.

Wyznanie zostało pozytywnie przyjęte przez fanów, ale też przez innych celebrytów.

Jednym z nich jest właśnie Michał Piróg.

Gratuluję Andrzejowi z całego serca. To ważne powiedzieć przed światem, kim się jest. Osoby heteronormatywne temu się dziwią i pytają: "po co?". Pytają, bo nigdy nie musiały tej sfery przed światem skrywać. To wyzwolenie z ciemności, strachu i presji. Coś niesamowitego. Tego mu życzę. Żeby właśnie tak się teraz czuł. Zupełnie wolny - napisał tancerz i choreograf.