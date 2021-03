O nagraniu było głośno nie tylko dlatego, że impreza odbyła się w czasie pandemii koronawirusa, ale też dlatego, że uczestnicy z jubilatem na czele skandowali hasła skierowane do obecnej władzy.

Prawie dwa miesiące później Andrzej Piaseczny zakaził się COVID-19 i w ciężkim stanie trafił do szpitala. Na szczęście piosenkarz czuje się już dobrze i wyszedł ze szpitala.

Majka Jeżowska w rozmowie z jastrzabpost.pl skomentowała zachowanie Nergala, a właściwie je skrytykowała.

Powiedziała, że nagranie, które pojawiło się w sieci, to był dopiero początek imprez urodzinowej.

Sugerują, że była to jakaś impreza patologiczna, że nie wiadomo, co się tam działo. A to był początek imprezy, gdzie wznosiliśmy toast za jubilata wspaniałym winem, które sam kupił - powiedziała.

O co goście prosili Nergala?

Mimo próśb, by tego nie robił, Nergal zamieścił je w sieci.

Oprócz tego, że była to prywatna impreza i nikt nie powinien wrzucać filmików z prywatnej imprezy do sieci, ale znając Adasia, który niczego się nie boi, i ma wszystko gdzieś, wrzucił, pomimo że prosiliśmy, aby nie nagrywał - powiedziała Majka Jeżowska.

Goście zobaczyli, że nagranie znalazło się w sieci dopiero następnego dnia.

Ja to zobaczyłam dopiero na drugi dzień. Było tak fajnie u Andrzeja, że nikt nie patrzył w telefon. Gdybym patrzyła z nudów, to bym zobaczyła, że jestem oznaczona i bym powiedziała, co to jest. Ale ponieważ wszyscy się dobrze bawiliśmy, to dopiero zobaczyliśmy nagłówki na drugi dzień - powiedziała piosenkarka.