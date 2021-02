Jeszcze nigdy jako mąż i najlepszy przyjaciel Magdy nie komentowałem jej zdjęć, czy postów oddzielając życie prywatne od świata medialnego. Social mediów... Dzisiaj postanowiłem to zmienić - brzmi treść wpisu jaki Waldemar Kozerawski zamieścił na Facebooku swojej do niedawna partnerki, a teraz jak się okazuje żony.

Reklama

We wpisie nazwał się jej mężem.

Chciałbym powiedzieć o mojej żonie, że jest najpiękniejszym człowiekiem, jakiego znam! Jest piękna, dumna i dobra w środku. A wbrew temu co ludzie myślą, bardzo nieśmiała i niepewna na zewnątrz... Zawsze skłonna do pomocy każdemu z kim zetknie ją los. To nie tylko pomoc w "Kuchennych rewolucjach", ale to ogromna empatia dla ludzi zwierząt i sytuacji, w jakich się znajduje - napisał.

Mąż Magdy Gessler wyznał, że jego żona jest bardzo pomocna dla innych.

Zawsze z telefonami, które dzwonią, non stop prosi, czy załatwią pomoc dla innych. Nigdy siebie! Nie patrzy nigdy na to czy jest zmęczona, śpiąca czy po prostu odpoczywa podczas obiadu ze mną... Zawsze poproszona o pomoc - szuka jej dla innych... Lekarzy dla chorych, pieniędzy dla potrzebujących albo po prostu pomaga, rozmową, troską czy radą. A ja muszę to zaakceptować, bo wiem, jak to jest dla niej ważne. Magda nawet dzwoni do mnie, radząc się, co jeszcze można zrobić - stwierdził.

"Nigdy się nie zmieniaj"

Kocham ją bardzo, bo jest wyjątkową i nie tylko dla mnie. Dziś stoję za nią murem. I nie pozwolę jej ranić. Kocham cię Magda za to, jaka jesteś. Nigdy się nie zmieniaj - wyznał.

O tym, że restauratorka wzięła ślub mogła wskazywać publikacja sprzed kilku dni. Magda Gessler zamieściła zdjęcie, na którym da się zauważyć, że na jej palcu pobłyskuje obrączka ze złota od Tiffany’ego.

Na zdjęciu widnieje obrączka, którą ostatnio dostałam od Waldka - napisała.

Magda Gessler i Waldemar Kozerawski poznali się na imprezie u Andrzeja Szpilmana. Od początku połączył ich płomienny romans.