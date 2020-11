To było najgłośniejszy związek i zarazem najgłośniejsze rozstanie tego roku.

Para zaczęła spotykać się na początku 2020 roku. Prawie codziennie zakochani wrzucali zdjęcia ze wspólnie spędzonych chwil oraz pełne miłości wyznania. Niestety uczucie wygasło. Mimo, że para miała wspólnie wybrać się do Egiptu, Blanka poleciała tam sama. Jak donosiły media to Baron miał zakończyć ten związek.

Osobą, która pokusiła się o komentarz powodów, dla których związek się zakończył, jest Ewa Minge. Komentarz projektantki pojawił się na profilu Vogule Poland.

Bo Baron nie ma stanów emocjonalnych i nie ma co cykać. Baron uprawia marketing przy okazji sexu. Nie rozumiem, jak można się w nim zakochać, ale jestem pewna, że nie problem go pozyskać. Warunek, sukces większy, jak jego choćby chwilowy, gorące nazwisko, do którego przyklejenie się wydłuży... dredy. Byłam pewna, że tak się skończy, a dziewczyny szkoda, po ludzku... złamane serce i oprzytomnienie, że było się narzędziem marketingowym musi boleć... cholernie - napisała Minge.

Słowa te najwyraźniej nie spodobały się Blance, bo postanowiła zaprzeczyć temu, co napisała projektantka.

Pani Evo Minge, dziękuje za troskę, ale mając komplet informacji na temat, na który się pani wypowiada, nie zgadzam się z niczym, co tu Pani napisała - stwierdziła.