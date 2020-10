Małgorzata Rozenek postanowiła sprawdzić się w roli projektantki i stworzyła kolekcję czapek.

Reklama

Na każdej znalazł się wizerunek jej ukochanego psa. To buldog angielski, który wabi się Georgio Majdani.

Czapkę można zakupić w popularnym, ekskluzywnym butiku z drogimi markami. Na stronie internetowej salonu czapka dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych, delikatnym bladym różu i uniwersalnej szarości.

W sesji zdjęciowej promującej kolekcję udział wzięła Małgorzata Rozenek-Majdan i jej mąż Radosław Majdan oraz główny bohater, czyli pies.

Kochani! To jest ten dzień, na który czekałam. Dzisiaj premierę ma kolekcja czapek z daszkiem (...) Doskonale wiecie, jak ważne są dla mnie zwierzęta, zatem nie będziecie zaskoczeni, że inspiracją do projektu jest nasz ukochany buldog angielski - napisała Rozenek.

Napisała, że wyprodukowanych zostało tysiąc nakryć głowy.

Część zysku ze sprzedaży wesprze Fundację SOS Bokserom i Załogę Buldoga. Od dłuższego czasu z podziwem obserwuję, jak opiekują się swoimi podopiecznymi, jaki ogrom pracy wykonują i z jakimi problemami, muszą borykać się każdego dnia, tym bardziej się cieszę, że dzięki sprzedaży wesprzemy wraz z Radosławem i gangiem Majdana te inicjatywy - napisała.

Cena czapki to 399 złotych. Internauci mocno się tym zbulwersowali.

Wy kupujecie czapeczki za 399 zł - a pani Rozenek fotografuje się w helikopterze. Proste! - napisał jeden z nich.

Rozumiem szczytny cel itd., ale ta cena to przesada. Poza tym im mniej kupujemy tym bardziej dbamy o Ziemię, prawda? - napisał kolejny w nawiązaniu do wcześniejszej wypowiedzi Rozenek.

Staraj się nie kupować nowych rzeczy. Hmm... kogo to słowa? - stwierdziła inna internautka.

Celebrytka apelowała, by kupować rzeczy z drugiej ręki.

W obiegu jest już tak dużo rzeczy, że można ubrać naszą populacje kilka razy! Staraj się nie kupować nowych rzeczy. Jeśli przyczyny ekologiczne do Ciebie nie przemawiają - to powiem Ci inaczej, to się po prostu nie opłaca. Zanim wejdziesz do sklepu np. po markową torebkę, sprawdź o ile taniej możesz ją kupić z drugiej ręki! Dla swojego bezpieczeństwa i spokoju, kupuj markowe rzeczy w miejscach które weryfikują autentyczność sprzedawanych produktów! - pisała.