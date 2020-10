Małgorzata Rozenek pracuje właśnie na planie nowego filmu Patryka Vegi.

Małgorzata Kożuchowska pytana o celebrytkę i jej grę aktorską nie była zbyt powściągliwa w swojej odpowiedzi. Wręcz przeciwnie. Nie obyło się bez złośliwości.

Jeżeli do tej pory jej nie wyrzucił, a z tego co wiem, zdjęcia są w toku, to znaczy, że sobie radzi - powiedziała w rozmowie z portalem JastrząbPost.

Łaskawszym okiem na grę Rozenek spojrzał Antek Królikowski.

Wiem, o czym jest ten film. Znam scenariusz, rozmawiałem z Małgosią i Patrykiem. Jestem ciekaw, jak oni to zrobią. Jest to duże wyzwanie dla Małgosi, ale na pewno sobie poradzi. Jak z nią jakiś czas rozmawiałem, to była bardzo podekscytowana. Wierzę, że im się ta współpraca fajnie klei i że zrobią dobry, fajny film -