Media społecznościowe Małgorzaty Rozenek są bardzo gęsto utkane treściami marketingowymi. Internauci wielokrotnie zarzucali celebrytce, że promuje swoją twarzą wszystko, co tylko zostanie jej zaproponowane, bez większego zastanowienia się nad jakością produktów.

Podobna sytuacja miała miejsce ostatnio, kiedy Rozenek postanowiła zachęcić swoje fanki do zakupu serum do twarzy pewnej znanej firmy kosmetycznej.

Dziewczyny kolejny już dzień śpię po 3- 4 godziny, 🤪 karmię Henryczka 🤱wróciłam do pracy, codziennie jestem na planie zdjęciowym i totalnie brakuje mi czasu na regenerację skóry 🤷‍♀️ ale się nie skarżę, bo kocham swoją pracę😁 dlatego też pielęgnacja nocna jest dla mnie bardzo ważna i zwracam na nią szczególną uwagę🧚 Już od dłuższego czasu w szybki sposób, bez wychodzenia z domu, dbam o kondycję skóry i funduje jej domowe SPA - napisała na swoim profilu podające markę i nazwę serum, które rzekomo tak wspaniale dba o jej skórę

Specyfik jest dość drogi i zdaniem wielu komentujących mało skuteczny. W dodatku obserwatorki zarzuciły Małgorzacie, że wygląd jej skóry to na pewno nie zasługa żadnego kremu, a mocnego makijażu, zabiegów upiększających i filtru w telefonie:

Ta skóra piękna która pani prezentuje na zdjęciach to nie efekt żadnych kosmetyków tylko filtru z telefonu, botoks albo dużo makijażu. To jest nie możliwe żeby jednej najmniejszej zmarszczki nie mieć na twarzy w pani wieku. Czy pani myśli ze kobiety są takie ciemne ze te kłamstwa kupują

W szlafroku, ręczniku i pełnym makijażu reklamujesz kosmetyk?? Zetrzyj to z siebie i dopiero wtedy pokaż ta cudona skórę po nocnej regeneracji!! Robicie z siebie słupy reklamowe i nawet nie wiecie co reklamujecie, oby kasa się zgadzala

Kolejna reklama dla pięniedzy.... Jak prawie większość postów zdjęć i relacji....

No cóż, te wszystkie pseudogwiazdki reklamują wszystko za co im firmy zapłacą. Gocha nie wciskaj kitu!

A podobno zmywa Pani makijaż od razu po wejściu do domu, a na zdjęciu już się Pani wykąpała baa nawet głowę umyła A makijaż nadal jest 🙈 dobry kit nie jest zły, kasa musi się zgadzać

Z całym szacunkiem ale.. Jak widzę polecenie tego to śmiech mnie ogarnia. Widać że efekt nie jest zasługa tego serum. Wystarczy spojrzeć na pani twarz.. Takie kity się ludziom wciska że głowa mała. Tak jak reklama pani farby do włosów czy Lini gliskur czy jak się tam pisze. Efekt włosów jest bo jest fryzjer czy stylista. A ta linia nic nie czyni. Warto polecić coś co ma na prawdę jakieś działanie. A nie wszystko co się dostanie czy się za to zapłaci.

Spora grupa komentujących zwróciła także uwagę na fakt, iż marka reklamowanego przez Rozenek kosmetyku testuje swoje produkty na zwierzętach:

Testy na zwierzątkach Pani nie przeszkadzają? Wcześniej Avon, teraz to? To jak to jest w końcu z Pani sympatia do zwierząt? Wygląda na mocno naciąganą.

jedna z najpopularniejszych firm, która znalazła się na liście PETA i które wciąż testują swoje produkty na zwierzętach. Dla tego cudownego blasku, regeneracji i blasku warto...

ta i taka miłośniczka zwierząt reklamuje takie świństwo. Nie szkoda małpek? Szczurków? Piesków???

Wygląda na to, że współpraca z inną testującą na zwierzętach firmą sprzed kilku lat, która to ściągnęła na głowę Małgorzaty Rozenek lawinę krytyki i wywołała medialną wojnę między nią, a Kingą Rusin, niczego celebrytki nie nauczyła.