Kinga Rusin i Michał Piróg pracowali razem na planie programu "You Can Dance". On był jurorem, ona prowadzącą. Jakiś czas temu dziennikarka zrobiła sobie przerwę od pojawiania się na szklanym ekranie i przestała być prowadzącą program "Dzień dobry TVN".

W niedawnej rozmowie z Pudelkiem Edward Miszczak nazwał Rusin "wspaniałą gwiazdą stacji" i zapowiedział, że ma dla niej jakieś nowe propozycje. Reklama Na razie dziennikarka korzysta z wolnych chwil i skupia się na swojej marce kosmetyków. Znalazła też chwile na spotkanie ze starym znajomym, czyli Michałem Pirógiem. To już 13 lat... duuużo wspólnych wspomnień, wiele podróży oddzielnie... i jedna niezmienna... - napisał Piróg, dodając wymowne hasztagi, m.in. "bądź silna", "bądź sobą", "co dalej?". "Uwielbiam Was", "Najlepsi", "Fajnie, że dalej ze sobą trzymacie" - pisali internauci.