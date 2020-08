Swoje przemówienie podczas protestu zorganizowanego pod hasłem "Odwołujemy pandemię" Komarenko zaczął od tego, że nie jest ekspertem w dziedzinie wirusologii czy zdrowia, z czym trudno się nie zgodzić. Dalej jednak jest już gorzej:

Ja nie jestem medykiem, nie jestem specjalistą. Wszystkie wypowiedzi, statystyki, autorytety osób znanych znajdziecie w książce "Fałszywa pandemia". Ja jestem piosenkarzem estradowym i powiem prosto: "Lek nie może być gorszy od choroby". Przymus noszenia maseczek to jest praktyczna katastrofa. Jeżeli ktoś chce założyć maseczkę, gumowe rękawiczki, a nawet kombinezon, proszę bardzo. Ale proszę nie zmuszać nas, wolnych ludzi do zakładania tych maseczek. - cytuje celebrytę Pudelek

Autor hitu "Czarne oczy" nie szczędził gorzkich słów politykom:

Rząd i minister nie mają nic do powiedzenia, jeśli chodzi o swoją pracę i starania w walce z wirusem. Jedyne, co mają do powiedzenia, to tylko zmusić nas do siedzenia w domu, by zakładać maseczki, załatwiać sprawy przez internet, rezygnować z gotówki i tyle mają do powiedzenia. Kiedy to się skończy? Kiedy? Oni nie mają nic do powiedzenia. Nic

Muzyk po raz kolejny dał także do zrozumienia, że pomysłodawcą fałszywej pandemii jest Bill Gates:

Jedyne, co mają do powiedzenia, to to, że jest podobno jakiś ku*as (przepraszam bardzo), informatyk z Ameryki, który się zna na szczepionce. Tyle mogą zaproponować. A są np. leki na tę chorobę. Może ja, jeśli zachoruję, chcę skorzystać z leku, prawda? Po co mi ta szczepionka? To jest moja wola, czy ja będę wybierał między szczepionką a lekarstwem. Kochani, Polska jest wolnym krajem, my jesteśmy wolnymi ludźmi

Po manifestacji Komarenko zamieściła na swoim profilu na Instagramie post, w którym podziękował osobom, które wsparły protestujących:

Dziękuję wszystkim uczestnikom manifestacji. Jeszcze kilka miesięcy temu jeździłem na swoje koncerty, pracowałem tak, jak normalny człowiek. Dzisiaj jestem w jednym szeregu z ludźmi z całej Polski, którzy z dnia na dzień tracą swoje prace i walczą o wolność. Dziękuję również odważnemu posłowi Grzegorzowi Braunowi za wsparcie demonstrantów, Justynie Socha liderce ruchu StopNop, która już walczy nie tylko z przymusem szczepień ale i o szeroko rozumianą wolność oraz dziennikarzowi Marcinowi Rola z niezależnej telewizji wRealu24 za płomienne przemówienie. Był z nami też niewydarzony bohater „od siedmiu boleści” Minister Nie-Zdrowia Lukasz Szumowski. Oczywiście w postaci kukły, która została przeniesiona z Placu Zamkowego pod budynek Ministerstwa Zdrowia wśród okrzyków: „rząd pod sąd”, „niewolnicy noszą maski”.

Kilka dni wcześniej zaś, zapraszając fanów na udział w manifestacji Ivan napisał:

Przerwijmy to szaleństwo! Wzywam wszystkich uczciwych Polaków, aby 16 sierpnia 2020 roku pojawili się w Warszawie w godzinach 12:00 - 15:00. Spotkamy się na placu Zamkowym pod hasłem "Odwołujemy plandemię".

W obliczu korona-kryzysu nie skręcajcie w lewo. Nie wierzcie w żadne programy pomocowe, rządowe tarcze itp. Nawet najbogatsze państwo nie jest w stanie na dłuższą metę wspierać swoich obywateli. Wszelkie płace minimalne, przepisy antydyskryminacyjne i tak dalej wsadźcie między bajki. Wenezuela ma jedne z największych na świecie złóż ropy naftowej, a pod rządami socjalistów obróciła się w ruinę. Wyjście z korona-kryzysu wymaga niekonwencjonalnego myślenia, wiary i odwagi. Ludzie z układu okrągłego stołu tych cech nie posiadają. Do zobaczenia na manifestacji.

Moja wypowiedź w formie mówionej znajduje się na kanale YouTube.

Na proteście zabrakło innych "koronasceptycznych" gwiazd takich, jak Doda, Edyta Górniak czy Viola Kołakowska.