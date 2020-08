Nawiązując do piątkowej demonstracji aktywistów LGBT i dość brutalnej interwencji policji, Anna Wyszkoni na swoim instagramowym profilu zamieściła wpis, w którym wsparła demonstrantów i potępiła działania polskiego państwa:

Wyjechałam przed 10 dniami, żeby złapać oddech i znaleźć równowagę. Udało mi się to. Niestety, w ostatnich dniach, tuż przed moim powrotem do domu, na nowo poczułam niepokój i smutek. Sznurują nam usta, ciskają nami o ziemię, robią z nami co chcą. Bezwzględnie i brutalnie, jak w epoce, która dawno minęła i miała już nie wrócić. Wstyd mi za taką Polskę. Boję się takiej Polski. Nie chcę się z taką Polską utożsamiać. Chciałabym, żeby nasz kraj był wolnością, tolerancją i miłością. Coraz dalej nam do tych wartości. Zawsze będę stała murem za drugim człowiekiem, który, tak jak ja, chce być wolny, szanowany i kochany.

Do posta artystka dołączyła hasztagi:

#loveislove #wolność #miłośćniewyklucza #wartości #szacunek #miłość #tolerancja #lgbt #tęczanieobraża #betogether #solidarność #róbmydobro

Wielu fanów, w tym popularny trener personalny Qczaj podziękowało Annie Wyszkoni za wstawienie się za osobami LGBT. Wśród komentujących znaleźli się jednak i tacy, którym nie spodobał się punkt widzenia piosenkarki:

Pani Aniu proszę Złapać kontakt z rzeczywistością i trochę się zastanowić pan Michał sz napadł drugiego człowieka czyli to ma być tolerowane że towarzystwo lgbt napada innych ludzi.

Oderwanym od rzeczywistości celebrytom przeszkadza, że w końcu na Wiejskiej ktoś dostrzega i szanuje zwykłych rodaków, a nie tylko "elyty" i "byznes". Pozakręcane kurki z niebotycznymi dofinansowaniami, gażami i przywilejami... Może w końcu zrozumieją, że wolność to nie siłowe narzucanie tęczowej ideologi, bieganie po mieście w lateksie i udowadnianie, że to jest piękne. Ja swoje życie intymne prowadzę w sypialni, a nie na ulicy czy w mediach. Jeśli komuś nie pasuje Polska pasująca demokratycznej większości to ma wybór, jakby nie patrzeć droga wolna, tylko kto tam na tych rozpuszczonych kuglarzy czeka? No kto?

Wstyd mi.za Ciebie Wyszkoni