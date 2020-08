Karolina Korwin Piotrowska to jedna z niewielu przedstawicielek świata show biznesu, która zamiast szerzyć teorie spiskowe na temat pandemii, apeluje do swoich fanów o poważne podejście do tematu i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Nic więc dziwnego, że dziennikarka krytycznie skomentowała fakt, iż Polacy masowo ruszyli na wakacyjny wypoczynek, by spędzać czas na zatłoczonych plażach.

W polskich mediach od dwóch dni krąży zdjęcie potwornie zatłoczonej plaży we Władysławowie. Fotografia jest tak szokująca w dobie pandemii, że wiele osób nie wierzy w jej prawdziwość. Autor Kacper Kowalski wyjaśnia jednak na swoim profilu, że zdjęcie zostało zrobione w minioną sobotę wczesnym popołudniem. Reklama Tłumnie wypoczywających nad morzem Polaków, którzy bagatelizują fakt, iż pandemia w naszym kraju nie tylko nie zwalnia, a w ostatnich dniach zdaje się przyspieszać, skrytykowała Karolina Korwin Piotrowska: Takie zdjęcie zrobił w tym roku we Władysławowie Kacper Kowalski.

Nie wiem jak Wy, ale ja chyba zacznę robić zapasy na kolejny lockdown.

Brawo, Polska i Polacy, naród wybrany i odporny na wszelką wiedzę. Dziennikarka od początku pandemii apeluje do swoich fanów, by traktować zagrożenie poważnie. Sama, z powodu przewlekłych chorób znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka, dlatego zwraca uwagę swoich odbiorców na przestrzeganie wymogów sanitarnych związanych z pandemią