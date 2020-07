Michał Piróg to kolejny celebryta, który mocno nakłania swoich fanów, by poszli do wyborów. Tancerz otwarcie wskazuje także, że zamierza oddać swój głos na Rafała Trzaskowskiego.

Michał Piróg często angażuje się w sprawy społeczne i nie boi się głośno mówić o swoich poglądach. Tancerz wielokrotnie krytykował polityków obecnie rządzącej partii, nic więc zaskakującego w tym, że w wyborach prezydenckich poprze kontrkandydata Andrzeja Dudy. Reklama Wczoraj na swoim profilu na Instagramie Michał zamieścił spot wyborczy Rafała Trzaskowskiego i napisał: Moje marzenie?

Wspólnota ludzi kochających wolność.

Wspólnota pełna miłości i szacunku.

Wspólnota wolna od nienawiści i pogardy.



12.07.2020 II tura wyborów

#bede #zrobmyto #razem #wyboryprezydenckie2020 #sila #jednosc #równość #idęnawybory

NIE SPIER***MY TEGO #dontDUDAt We wcześniejszym poście tancerz stwierdził, że nie chce prezydenta, który gardzi innymi ludźmi: Jestem przeciw homofobii. Jestem przeciw ksenofobii. Jestem przeciw seksizmowi. Jestem przeciw rasizmowi. Wierzę, że jest nas więcej.

#goodmorning #haveaniceday #weareone #eyeswideopen #power #freedom #equality

Głosuje bo chce prezydenta który nikim nie gardzi #wyboryprezydenckie2020 @trzaskowskirafal 💪🏽 Piróg nakłania swoich fanów, by koniecznie wzięli udział w wyborach, bez względu na to, kogo zamierzają w nich poprzeć: Kochani bez różnicy jak zagłosujecie korzystajcie ze swojego prawa do oddania głosu. Osobiście boje się kraju w którym władza jest absolutna. Boję się, że brak równowagi opozycyjnej może doprowadzić do złych rzeczy.