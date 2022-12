Strój treningowy z mocą odsłaniania ciała: TAK Doda przygotowywała się do sylwestrowego koncertu [FOTO]

Trwają ostatnie przygotowania przed Sylwestrową Mocą Przebojów. Koncert odbędzie się już jutro w Parku Śląskim w Chorzowie. Za choreografię całości odpowiada Tomasz Barański – tancerz i choreograf. W czwartek razem ze swoją grupą Next dopracowywał układ taneczny do występu Dody. Zobaczcie, jak Dorota przygotowywała się do występu.

