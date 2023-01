Doda już niebawem, a dokładnie 15 lutego 2022 roku skończy 39 lat.

Piosenkarka postanowiła pomóc swoim fanom i opublikować listę rzeczy, które chciałaby otrzymać w prezencie.

Wymieniła na niej m.in. lampę LED, która poprawia stan skóry oraz voucher na zabieg medycyny estetycznej. Poprosiła także przedstawicieli biura podróży o urodzinową wycieczkę.

Póki co, jeśli chodzi o anti-aging, z medycyny estetycznej, to osocze, fibryna i mezoterapia, więc jakiś voucher by się przydał. Jak jeszcze jakieś biuro podróży chciałoby mnie wysłać na moje urodziny na jakąś superwycieczkę, to też chętnie. Lubię luksus - powiedziała.

Dodała do listy pudełko na telefon komórkowy, mleko ryżowe i szminki, o których mówiła jej Cleo.

Jeżeli myślę, co najbardziej zużywam i co byłoby najbardziej praktyczne, to agawa i mleko ryżowe. To poproszę hangar. Bądź tira. A tak naprawdę wystarczą kartony od producenta. Dużo kartonów - wymieniała.

Potem dodała jeszcze jedną rzecz bardzo potrzebną a kosztującą krocie.

Czy wy sobie wyobrażacie, że ludzie tak och***li, że za parę naci selera liczą sobie 50 złotych?! Nigdzie nie ma na całym osiedlu. A ja codziennie piję sok z selera. Moim marzeniem jest dostawa selera od rolnika, w normalnej cenie, przez rok - poprosiła.