Olaf Lubaszenko zdobył ogromną popularność dzięki rolom w filmach takich jak "Krótki film o miłości", "Kroll", "E=mc²", czy "Sztos". W jego ślady poszła córka, Marianna Linde, które równie dobrze, co na scenie teatralnej, radzi sobie na scenie muzycznej.

Reklama

Olaf Lubaszenko dumny z córki

Olafa Lubaszenkę łączą z córką, która jest owocem związku aktora z Katarzyną Groniec, bardzo bliskie relacje. Ostatnio dumny tata pochwalił się w sieci nową piosenką córki. Na swoim profilu na Instagramie aktor zamieścił zdjęcie Marianny Linde w krwistoczerwonej stylizacji, a po wielu perypetiach, także link do teledysku z piosenką córki.

"Marianna nagrała piosenkę i jest do niej teledysk. Utwór nazywa się »Fe«, ale to fe nie jest be. Jest w porządku, nawet bardzo (IMHO)! Utwór nielichy i »niecichy«" – napisał Lubaszenko, po czym dodał: "A teraz tatuś spróbuje wkleić link, hehe".

Reklama

Jak wynika z opisu, Olaf Lubaszenko miał z zaimieszczeniem go sporo problemów. Po 3 godzinach udało mu się dodać link w komentarzu, a po 5 – prawidłowy link do nagrania we wpisie (teledysk znajdziecie pod artykułem).

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Kim jest Marianna Linde?

Marianna Linde, urodzona w urodzona w 1993 r., jest córką piosenkarki i aktorki Katarzyny Groniec oraz aktora i reżysera Olafa Lubaszenki, wnuczka aktorów Asji Łamtiuginy i Edwarda Linde-Lubaszenki. Jest absolwentką wydziału aktorskiego na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, a śpiewu uczyła się w Szkole Piosenki Elżbiety Zapendowskiej i Andrzeja Głowackiego. Jako aktorka wystąpiła w takich obrazach, jak "Sztos 2", "Żmijowisko", czy "Zakochani po uszy". W 2017 r. wydała z zespołem The Distortions debiutancki album studyjny pt. "Sun".