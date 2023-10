Sanah to obecnie jedna z najpopularniejszych młodych artystek polskiej sceny pop. Jej utwory biją rekordy odtworzeń w serwisie Spotify, Sanah jest też pierwszą Polką w historii, która wyprzedała koncert na Stadionie Narodowym w Warszawie. Piosenkarka niedawno zakończyła wielką trasę koncertową, której finał odbył się właśnie na PGE Narodowym.

Piosenkarka ma również wierne grono fanów w mediach społecznościowych – jej profil na Instagramie obserwuje ponad 880 tys. osób. Ostatnim wywołała wśród nich niemałą awanturę.

Sanah wie, jaka pizza jest najlepsza pizza na świecie

Po koncertowych trudach młoda gwiazda postanowiła odpocząć i zrelaksować się przy pizzy, czym od razu pochwaliła się swoim fanom na Instagramie. Wbiła przy tym kij w mrowisko, jednoznacznie komunikując, że "pizza hawajska to najlepsza pizza na świecie". Powołała się przy tym na oryginalne "laboratorium".

"Według najnowszych badań naukowców z laboratorium sanahowego, pizza hawajska to najlepsza pizza na świecie!!!!" – obwieściła światu Sanah.

Tym oświadczeniem piosenkarka mocno podzieliła swoich fanów. Pod wpisem od razu zaroiło się od komentarzy zarówno miłośników ananasa na pizzy, jak i osób przywiązanych do włoskich tradycji kulinarnych. Część internautów zwróciła również uwagę, że ich idolka sama zdjęła z ciasta plastry charakterystycznego dla hawajskiej ananasa.

"Sanah, uwielbiam Cię, ale hawajska na nie, Dobrze robisz, trzeba zdjąć ananasa i wtedy jest dobra, Oooo nieeeeee! Najlepsza pizza tylko i wyłącznie we Włoszech, Zgadzam się w 100%!!, Tego ananasa to chyba na deser odłożyłaś, Mówiłaś w Gdańsku, że jesz zdrowo, W końcu ktoś to powiedział na głos, No i wreszcie ktoś mówi prawdę, Hawajska? O zgrozo" – komentują internauci.