... Krzysztof Gojdź, jeden z najbardziej znanych polskich specjalistów w zakresie medycyny estetycznej, od lat z powodzeniem działa w Stanach Zjednoczonych, a jego klientkami są czołowe celebrytki. Jedna z nich to Paris Hilton. Krzysztofa i Paris łączą nie tylko sprawy zawodowe. Para utrzymuje przyjacielską relację. Nic więc dziwnego, że kiedy Paris poinformował świat o tym, że dzięki surogatce została mamą, Krzysztof pośpieszył z gratulacjami, a przy odniósł się do tego, że w Europie wciąż jeszcze szokiem jest fakt, że ktoś decyduje się na dziecko urodzone przez obcą kobietę. W USA nie budzi to już większego zdziwienia i nikt nie wnika w powody takiej decyzji pary.

W tym samym poście Krzysztof Gojdź dość szczegółowo opisał to, jak dba o urodę Paris. Dowiadujemy się m.in., że w jej rezydencji został stworzony prywatna klinika medycyny estetycznej. Paris jest jedyną osobą, która korzysta w nim z usług doktora Gojdzia. Ta inwestycja kosztowała ją milion dolarów. Lekarz pochwalił się też, że ten pomysł tak bardzo spodobał się innym gwiazdom. Możliwe więc, że w niedalekiej przyszłości powstaną kolejne takie gabinety.

American Dream się właśnie dzieje - napisał doktor Gojdź, a Magda Gessler skomentowała post stwierdzeniemMasz złote ręce, Krzysiu.

Trudno się z nimi obojgiem nie zgodzić, prawda?