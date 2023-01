"Przyćmiła Małgosię Rozenek". Zachwyty nad stylem i urodą żony sędziego Marciniaka [FOTO]

Weekendowa gala tygodnia "Piłka Nożna" była okazją do tego, by Małgorzata Rozenek-Majdan i Magdalena Marciniak stanęły ramię w ramię na ściance. Po tym, jak zdjęcia z wydarzenia trafiły do Sieci, pojawiło się mnóstwo komentarzy dotyczących urody i stylu obu pań. Właśnie w tym kontekście można powiedzieć, że stało się coś, co trudno było przewidzieć: pojawiły się głosy, że małżonka sędziego Szymona Marciniaka przyćmiła prezencją gospodynię DDTVN, która - jak wiadomo - na większości imprez, w których bierze udział, błyszczy najbardziej ze wszystkich pań...

1/3 Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Magdalena i Szymon Marciniakowie na gali tygodnika "Piłka Nożna" następna Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję