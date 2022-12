Joanna Koroniewska, odpowiadając na pytania fanów z Instagramu, o to, czy w tym roku, podobnie jak ostatnio, z okazji urodzin Maćka odbędzie się w Sieci tzw. "domówka u Dowborów" ze smutkiem odpowiedziała, że niestety, ale nie uda się zorganizować tej imprezy. Co więcej: aktorka dodała, że wydarzyło się coś, co sprawiło, że nie spędzą z mężem razem tego dnia. O co konkretnie chodzi, nie wyjaśniła. Powiedziała tylko, że to sprawy osobiste, o których nie będzie informować publicznie, zadecydowały o takim, a nie innym scenariuszu dnia urodzin Maćka.

Joanna Koroniewska zachęciła jednak do składania życzeń jej mężowi i obiecała, że postarają się zorganizować online'owe spotkanie online z obserwatorami już po świętach. Życzyła też wszystkim zdrowia i zwróciła uwagę na to, że sama ma problemy z gardłem.

Ja myślicie, co takiego się wydarzyło u Asi i Maćka, co uniemożliwi im wspólną celebrację urodzin prezentera?