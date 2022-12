... Tym razem para wykorzystała humorystyczne nagranie do zareklamowania producenta oryginalnej zabudowy ściennej. Nie jest pewne, czy materiał faktycznie przygotowano w ich mieszkaniu, ale biorąc pod uwagę to, że wciąż urządzają swój nowy apartament, można się domyślać, że tak właśnie jest. Trzeba przyznać, że szafa łódka, na tle której pozuje Asia w skąpym bikini, to faktycznie oryginalny element wyposażenia wnętrza. Jednak to nie mebel, a pomysł na reklamę i ciało Joasi wzbudziły największe zainteresowanie obserwatorów.

Reklama

Pod postem, o którym mowa, pojawił się ogrom komentarzy, w których Instagramowicze zachwycają się figurą Joasi i poczuciem humoru obojga państwa Dowborów - z filmu wynika, że Maciej zamiast atrakcyjnej żony woli oryginalną szafę i to właśnie na nią wskazuje, gdy ma dokonać wyboru z "oferty" przedstawionej przez żonę.

"Dowbor wstydź się ! Gorąca laska koło ciebie się kręci a Ty tylko łódkę chcesz ?? Hańba ci" - napisał z uśmiechem jeden z internautów, a inna osoba również w żartobliwym tonie oznajmiła "Wprowadzam się! Proszę o adres. PS. Przy takiej lasce… lodki wysiadają!". "Cuuudne ciało" - skomentował ktoś jeszcze.

Jak Wam podoba się pomysł na promocję marki zaprezentowany przez Asię i Maćka?