Kilka godzin temu na profilu Britney Spears na Instagramie pojawiły się kolejne zdjęcia, na których piosenkarka pozuje zupełnie nago. Najbardziej intymne z pokazanych miejsc - tym razem sutki - są zakryte kolorowymi rysunkami ust, kwiatów lub rękami gwiazdy, ale to ani trochę nie uspokaja fanów artystki.

Posty ze zdjęciami zdobywają wprawdzie setki tysięcy polubień, ale pojawia się również pod nimi ogrom komentarzy z pytaniami o to, co dzieje się z Britney, co sprawia, że tak się zachowuje. Internauci snują różne teorie na temat tych powodów. Z jednej strony pojawiają się domysły o rzekomym wiezieniu jej przez handlarzy ludźmi i zmuszaniu do takich zachowań. Z drugiej, fani tłumaczą, że ich idolka wreszcie ma możliwość decydowania o sobie i w taki właśnie sposób się spełnia. Wiele osób dostrzega też niepokojące znaki w jej wyglądzie - np. tzw. puste spojrzenie i smutek w oczach. Komentujący proszą też męża Britney, żeby się nią zaopiekował i chronił ją.

Jak Wy sądzicie: dlaczego Britney Spears zalewa Sieć swoimi nagimi zdjęciami?