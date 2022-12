Agnieszka Dygant i Tomasz Karolak oraz Wojciech Malajkat i Jacek Borusiński - gwiazdy filmu "Listy do M. 5" - pojawili się wczoraj w specjalnym odcinku "Milionerów", by sprawdzić swoją wiedzę i zawalczyć o jak największą wygraną (przekazywaną na rzecz podopiecznych Fundacji TVN). Zasady gry były takie same jak zawsze, z jednym wyjątkiem - goście odpowiadali na pytania zadawane przez Huberta Urbańskiego w parach. Niestety, w przypadku Agnieszki i Tomka powiedzenie "co dwie głowy, to nie jedna" nie sprawdziło się...

Męska para występująca w programie poradziła sobie naprawdę dobrze. Panowie Borusiński i Malajkat dobrnęli do pytania za 500 tysięcy złotych, ale ponieważ nie byli pewni odpowiedzi, zrezygnowali z dalszej walki i poprzestali na 250 tysiącach, które udało im się zdobyć. Gdyby zaryzykowali i udzielili błędnej odpowiedzi, straciliby naprawdę dużą kwotę (gwarantowana suma, jaką mieli w momencie pojawienia się problematycznego pytania to 40 tysięcy złotych), więc ich działanie było bardzo racjonalne. Panowie "polegli" na pytaniu: Reklama Kobiety którego z ludów jeszcze u schyłku XIX w. nosiły wokół ust tatuaże przypominające skrzyżowanie uśmiechu z wąsami? A. Apaczów; B. Ajnów; C. Tuaregów; D. Zulusów Jak się później okazało, decyzja o rezygnacji z dalszej gry była bardzo dobra, bo poprawna odpowiedź to Ajnowie, a zawodnicy obstawiali wstępnie Tuaregów. Dużo mniej szczęścia mała druga para biorąca udział w zmaganiach. Agnieszka Dygant i Tomasz Karolak nie wygrali ani grosza! Aktorzy nie znali odpowiedzi na drugie w kolejności pytanie, jakie im zadano: Reklama Gdzie najprędzej doświadczymy tego, co Włosi nazywają dolce far niente? A. na wakacjach; B. w więzieniu; C. u dentysty; D. w pracy Agnieszka i Tomek postawili na odpowiedź C, a poprawna była A. Zwrot, o który pytano, oznacza słodkie nicnierobienie. "Ale wieś, na drugim pytaniu" - podsumował z uśmiechem swój i koleżanki występ Tomasz Karolak. Wieś, czy nie...?