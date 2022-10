Gospodyni "Pytania na śniadanie" rozpoczynała karierę jako tancerka, a konkretnie uczestniczka tanecznego talent show w TVN. Później wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Jej historia potoczyła się tak, że Ida trafiła do ekipy "The World's Best”. Została jurorką w programie, zasiadając w sędziowskich fotelach obok boku Drew Barrymore, RuPaula i Faith Hill.

Ta rola sprawiła, że pojawiła się dla niej atrakcyjna propozycja w Polsce. TVP zaprosiła ją do fotela jurorki w swoim tanecznym talent show, a następnie już bardzo szybko Ida trafiła do zespołu "Pytania na śniadanie" jako jedna z prowadzących.

Okazuje się jednak, że możliwie jest, iż kariera Idy nie zakończy się w rozrywkowym obszarze mediów. W rozmowie z portalem pomponik.pl Nowakowska wyznała bowiem, że fascynuje ją praca koleżanki ze stacji Karoliny Pajączkowskiej, która relacjonuje wydarzenia w Ukrainie. Ida wyznała, że bardzo interesuje, a wręcz emocjonuje ją ten obszar dziennikarstwa i choć na razie dobrze czuje się w swojej działce - jej zdaniem rozrywka to ważna część ogólnej misji telewizji - to wcale niewykluczone, że kiedyś zechce coś zmienić.

Zapytana o to, jak zareagowałaby na propozycję poprowadzenia "Wiadomości", zwróciła uwagę, że nie jest profesjonalnym dziennikarzem, a jej zdaniem właśnie takie osoby mają lepsze zaplecze do wykonywania tego rodzaju pracy, ale na pewno uważnie rozważyłaby tę ofertę.