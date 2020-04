Joanna Krupa w listopadzie urodziła swoje pierwsze dziecko, dlatego 41. urodziny po raz pierwszy spędzi w roli mamy. Ten dzień będzie wyjątkowy także dlatego, że mąż modelki, Douglas Nunes również ma wówczas urodziny. W rozmowie z "Faktem" gwiazda zdradziła, jak zamierzają świętować tę okazję w czasach pandemii koronawirusa:

Reklama

Wraz z mężem, córką i nianią, która z nami mieszka, planujemy wybrać się na piknik do Malibu, marzy nam się plaża. Musimy znaleźć ustronne miejsce, gdzie nie będzie nikogo.

Modelka przy okazji zdradziła, że dotychczasowa kwarantanna była dla niej pracowitym okresem:

Bardzo się cieszę, bo niedługo sfinalizuję swój bardzo duży projekt, nad którym już długo pracuję. Czas kwarantanny pozwolił mi skupić się na tym w 100%. Będzie on prozdrowotny, związany z promocją zdrowego stylu życia. Jest to spełnienie moich marzeń. Nie mogę póki co zdradzać szczegółów, ale w przeciągu miesiąca o wszystkim się dowiecie!

Na swoim Instagramie zaś Krupa zamieściła urodzinowe podziękowania dla swojej córki Ashy:

Dziękuję moja kochana Asho-Leigh za to że jesteś najwspanialszym prezentem urodzinowym, jaki mogliśmy sobie wymarzyć. Nie ma cudowniejszego daru, niż dawanie życia i troszczenie się o nie. Jesteś moim największym życiowym osiągnięciem.

Pod postem Joanny pojawiło się wiele życzeń, do których dołączyła się Anna Kalczyńska, która również obchodzi tego dnia urodziny:

Wszystkiego najwspanialszego moi urodzinowi Bliźniacy ❤️ duuużo radości dzisiaj