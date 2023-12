Marlena Drozdowska ukończyła szkołę muzyczną w Warszawie. Debiutowała w 1973 roku na XII Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Występowała tam z zespołem Grupa I. Zaprezentowana piosenka "Radość o poranku", zdobyła nagrodę Ministra Kultury i Sztuki.

Potem Marlena Drozdowska występowała w "Kabarecie Pod Egidą" i ze wschodnioniemieckim zespołem Gerd Michaelis Chor. Do 1985 roku koncertowała z zespołem Hotline w RFN, Austrii i Szwajcarii.

Marlena Drozdowska o swojej karierze: Miałam chyba szczęście do ludzi

"Po ukończeniu szkoły zaczęłam na dobre podróżować po całej Europie: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy z moim zespołem "Hotline". Wtedy właśnie miałam przyjemność śpiewać na jednej scenie z Gilbertem Becaoud, Mirelle Mathieu, Charlesem Aznavourem, zespołem Bee Gees i Cliffem Richardem. Miałam chyba szczęście do ludzi, bo zawsze lądowałam w jakimś zakątku świata i każdy chciał bym śpiewała i śpiewała" - napisała na swojej stronie internetowej.

Po powrocie do Polski nagrała solową płytę, z której pochodził hit "Bajadera plaża".

Marlena Drozdowska o hicie "Mydełko Fa": Jak pani nie zaśpiewa to będziemy się z panią grubo liczyli"

Kolejny album wydała z Markiem Konradem i to właśnie z niego pochodzi "Mydełko Fa". Piosenkę tę zaproponował Marlenie niezapomniany Andrzej Korzyński autor m.in. muzyki do filmów Andrzeja Wajdy, czy "Akademii Pana Kleksa". Muzykę do tego utworu napisał jego syn Andrzej, Mikołaj Korzyński. Nikt, nagrywając "Mydełko Fa", nie przypuszczał, że będzie to aż taki przebój.

Zanim jednak wydano płytę z tym przebojem, materiał muzyczny został ukradziony. Pirackie kopie kasety były sprzedawane na straganach w liczbie 1,5 mln egzemplarzy. Piosenka grana była na bazarach, stadionach i w knajpach. Stacje radiowe w Polsce stroniły jednak od emitowania jej, uznając ją za reklamę mydła.

Po tym jak piosenka stało się hitem, Marlena Drozdowska kontynuowała karierę muzyczną, koncertując w USA i Polsce. Nagrała kilka płyt i składanek. Po dziś dzień jednak jest proszona przez organizatorów koncertów, by koniecznie wykonała kultowe "Mydełko Fa". Ten utwór nadal, po ponad 3 dekadach, porywa publiczność do zabawy.

"W "Mydełku Fa" stało się coś takiego, że zebrały się takie fantastyczne, niesamowite energie. Wszystkie, jakie tylko są możliwe: autor tekstu, autor muzyki, wykonawca Marek, który to świetnie sprzedał i ja z tym "siabada". Jest do dzisiejszego dnia niesamowita energia również na widowni, którą obserwuje. Bo przyznam się szczerze, że bardzo wielu organizatorów koncertów stawia mi warunek: Bo my panią zapraszamy, ale stawiamy warunek, że jak pani nie zaśpiewa "Mydelka Fa" to będziemy się z panią grubo liczyli" - śmiała się Marlena Drozdowska w wywiadzie dla TVP Rozrywka.

Prekursorka disco-polo

Po sukcesie piosenki „Mydełko Fa”, piosenkarka została nazwana prekursorką muzyki disco -polo.

Ostatni album z najpiękniejszymi polskimi kolędami, Drozdowska nagrała w 2007 roku. Artystka mieszka w Warszawie. Wciąż można ją usłyszeć, a prywatnie jest szczęśliwą żoną kompozytora Janusza Piątkowskiego.