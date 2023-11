"Idź na całość" to polski teleturniej emitowany od 7 września 1997 do 26 maja 2001 roku na antenie Polsatu. Początkowo prowadzony był przez Zygmunta Chajzera (w latach 1997–2000), a następnie przez Krzysztofa Tyńca (w latach 2000–2001). Teleturniej już niespełna miesiąc po debiucie stał się hitem polskiej telewizji. Odcinek 5. obejrzało 9,267 mln widzów. Program wyprzedził tym samym najpopularniejszy polski program informacyjny – "Wiadomości" na antenie TVP1. Rekordową oglądalność miał jednak odcinek 21., który oglądało ponad 10,6 mln osób.

Po objęciu przez Krzysztofa Tyńca roli prowadzącego we wrześniu 2000 roku zmieniła się czołówka, muzyka oraz zmodernizowano scenografię. Te zmiany przyczyniły się do spadku oglądalności programu. Tym samym w maju 2001 roku został on zdjęty z anteny Polsatu.

Zdjąć czy przywrócić?

W 2008 roku zaczęły pojawiać się plany przywrócenia programu na antenę Polsatu. Jesienią 2013 roku rozważano powrót na kanał TV Puls, planując emisję na wiosnę 2014 roku z Zygmuntem Chajzerem jako prowadzącym. Niestety, mimo zaawansowania prac, program nie pojawił się na antenie. Kolejna próba reaktywacji miała miejsce dwa lata później, w marcu 2016 roku, tym razem na antenie TV4. Planowano, że program wróci na ekrany jesienią 2016 roku, a prowadzącym ponownie miał być Zygmunt Chajzer. Jednak 8 lipca 2016 roku ogłoszono, że teleturniej ostatecznie nie zostanie wznowiony.

Zygmunt Chajzer i kot Zonk

Zygmunt Chajzer to ceniony dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny, który rozpoczął swoją karierę w 1996 roku jako prowadzący serwis informacyjny w TVP1. Nie da się ukryć, że rola gospodarza programu "Idź na całość" przyniosła mu ogromną popularność. Program polegał na tym, że uczestnicy wybierali między wygranej już nagrody, a ryzykiem wymiany jej na inną. i

W trakcie gry losowanie decydowało o szczęściu uczestników, którzy musieli podejmować decyzje dotyczące kopert, pudełek czy bramek. Kot Zonk, maskotka programu, symbolizował przegraną, natomiast najbardziej wartościowe nagrody wybierano spośród trzech bramek.

Nagrody w programie "Idź na całość"

W latach 90. nagrody oferowane w ramach programu "Idź na całość" cieszyły się dużym zainteresowaniem i były bardzo pożądane. Jednak obecnie mogą wydawać się dość nietypowe, a wręcz dziwne.

Co można było wygrać? Między innymi zapas przypraw, 20 l koncentratu z owoców tropikalnych, zapas słodziku na rok i serwis do kawy, zestaw "dużego" AGD, kożuchy, zagraniczne wycieczki, telefony komórkowe i akcesoria, kolorowy telewizor o wielkości 21 cali z funkcją teletekstu, czy mosiężny komplet łazienkowy składający się z 17 części.

Główną nagrodą w programie telewizyjnym prowadzonym przez Zygmunta Chajzera było auto, na przykład Fiat 126p, czyli tzw. "maluch". Wygranie tego bardzo popularnego w tamtym okresie samochodu było marzeniem wielu Polaków. Wyborowi bramki z tą marką motoryzacyjną często towarzyszyło ogromne wzruszenie, czasem lały się łzy.