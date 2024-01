Program "The Voice Senior", jak to miało miejsce w ostatnich latach, w styczniu powrócił na antenę TVP2.

Jednym z uczestników show był Andrzej Pisarzewski. Mężczyzna podczas "Przesłuchań w ciemno" zaśpiewał piosenkę "All Right Now" zespołu Free. Zadedykował ją Adamowi Anusiewiczowi, zmarłemu przyjacielowi, który brał udział w 4. edycji "The Voice Senior", oraz innym nieżyjącym uczestnikom.

Reklama

Występ zrobił ogromne wrażenie na publiczności, ale swój fotel odwróciła jedynie Halina Frąckowiak. Pozostali jurorzy, czyli Maryla Rodowicz, Tomasz Szczepanik i Alicja Węgorzewska nie zrobili tego.

Widzowie nie zrozumieli tej decyzji. Na oficjalnym profilu "The Voice Senior" na Facebooku posypały się krytyczne komentarze.

Reklama

Burza w sieci. Internauci krytykują jurorów "The Voice Senior"

Tylko jeden fotel odwrócony, zrozumieć tego nie potrafię. Świetny występ, czysto zaśpiewane. Dlaczego? Byłam pewna, że odwrócą się wszyscy - napisała jedna z internautek.

Jurorzy się lansują zamiast robić swoją robotę. Minki, przekomarzanki, żarciki. Oni są tam gwiazdorami, uczestnicy to ich tło. Szlag mnie już trafia - czytamy.

Byli też tacy, którzy stwierdzili, że niektórych jurorów należy wymienić.

Pani Rodowicz wszystko się podoba, tylko się nie odwraca. No, sorry, do wymiany - napisała pani Gaja.