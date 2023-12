Miłosz Kłeczek pracuje w TVP Info od połowy 2016 roku. To wtedy, gdy prezesem został Jacek Kurski, reporter zaczął być jedną z bardziej rozpoznawalnych twarzy programów informacyjnych i publicystycznych tej stacji.

Reklama

W 2020 r. zaczął prowadzić program "Kasta", który wymierzony był w środowisko sędziów krytycznych wobec PiS, oraz "Układ". Następnie został współgospodarzem innych programów: "Woronicza 17", "Strefa starcia" czy "Arena poglądów".

Kłeczka można było także oglądać podczas wejść z sejmowych korytarzy, gdzie relacjonował obrady Sejmu. Jego nieobecność w polskim parlamencie w ostatnich dniach, gdy działo się tak wiele, zaniepokoiła internautów.

Dlaczego Miłosz Kłeczek nie był obecny w Sejmie?

Zauważyła to jedna z zaniepokojonych internautek, która zapytała, co się dzieje z pracownikiem TVP i dlaczego nie ma go w pracy.

Reklama

Przeziębienie - odpowiedział.

Od pewnego czasu pojawiają się również spekulacje, że Kłeczek ma niebawem pożegnać się z TVP.

Te doniesienia również skomentował, zamieszczając wpis w sieci.

Jestem w biegu, więc krótko. Zostaję do końca - napisał.