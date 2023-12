Magda Mołek była prowadzącą "Dzień dobry TVN" w latach 2005 - 2019. Zanim trafiła do TVN-u, prowadziła poranny program "Kawa czy herbata" na antenie TVP.

Magda Mołek o nowych prowadzących "Dzień dobry TVN"

Prezenterka szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVN. Wielu z ogromnych zdziwieniem przyjęło decyzję Mołek o odejściu ze stacji, której była gwiazdą.

Dziękuję za te wszystkie lata wspólnego porannego wstawania, za sympatię, za dobre słowo, za wsparcie w trudnych momentach, za życzenia w tych najszczęśliwszych — przekazała Mołek w mediach społecznościowych w lipcu 2019 r.

Od tego czasu w stacji doszło do wielu zmian, szczególnie w ostatnim okresie, kiedy to z popularną śniadaniówką pożegnało się aż pięcioro prowadzących: Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik, Małgorzata Ohme, Agnieszka Woźniak-Starak i Małgorzata Rozenek-Majdan. W grudniu br. do grona prowadzących dołączyły Anna Senkara oraz Sandra Hajduk, które jak dotąd zdążyły poprowadzić wspólnie zaledwie dwa wydania.

Jak nowe gospodynie ocenia była gwiazda śniadaniówki? Odpowiedź może być zaskakująca. Magda Mołek zdradziła bowiem w rozmowie z Plejadą, że nie orientuję się w tym, co się obecnie dzieje w jej dawnej stacji.

- Jezu, nie wiem nic o zmianach — przyznała Magda Mołek, by po chwili dodać: - Wypowiem się, jak obejrzę. Nigdy nie oceniam książki po okładce, ale obie dziewczyny uwielbiam i serdecznie pozdrawiam.