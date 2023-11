Magdalena Ogórek poprowadziła ostatnio program "Plan dnia".

Witam najpiękniej jak umiem o poranku wspaniałych widzów polskiej telewizji. Szanowni państwo, pamiętają państwo 2015 r.? Wówczas Platforma Obywatelska zdecydowała się strzelać do górników. Jeden z tych górników czeka już na państwa w studiu - powiedziała na wizji.

W ten sposób zapowiedziała rozmowę z Tomaszem Ognistym, zastępcą przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność". W rozmowie obydwoje zwrócili uwagę na to, że "kolorowa opozycja" zamierza zlikwidować TVP.

Podczas ich konwersacji zaczęły pojawiać się paski "Ataki na dziennikarzy Telewizji Polskiej" i "Widzom nie można odebrać prawa wyboru".

W rozmowie z gościem Ogórek poruszyła temat "strzelania do górników przez PO". - Panie przewodniczący, 2015 r., pan wtedy jako górnik w Jastrzębiu Zdroju. Platforma Obywatelska decyduje się strzelać do górników. Pamięta pan dobrze ten czas?- pytała Ogórek.

- Doskonale pamiętam. Styczeń, luty, minusowa temperatura, opady śniegu i miłość rządu Donalda Tuska i Platformy do górników została pokazana w prosty sposób - mówimy tutaj o strzelaniu do górników. I dzisiaj zaczynam się obawiać, że to samo spotka telewizję publiczną - odpowiedział.

Magdalena Ogórek zdenerwowała internautów. "Nie ma to jak propaganda z rana"

Rozmowa szybko trafiła do sieci a internauci zaczęli ją mocno krytykować. Jedną z osób, która skomentowała to, co zadziało się w studiu TVP Info był dziennikarz Wojciech Bojanowski.

Witam najpiękniej, jak umiem, Wspaniałych Widzów Mojego Instagrama, nie wiem jak u Państwa z Pamięcią, ale może przypadkiem pamiętają Państwo 966 r.? Wtedy za sprawą Mieszko Pierwszy zdecydował się na Chrzest Polski. Przyjęliśmy wtedy Chrześcijaństwo, czyli religię, głosząca, że najważniejsza jest miłość. Przede wszystkim zaś, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO - napisał.

"Dalej próbują ciągnąć ten cyrk", "Za kasę człowiek jest w stanie powiedzieć wszystko! Dramat", "Nie ma to jak propaganda z rana", "Dla mnie pani Ogórek na zawsze pozostanie symbolem nienawiści" - komentowali internauci.