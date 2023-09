Reklama

Już 30 września odbędzie się spektakularne wydarzenie pt. Roztańczony PGE Narodowy. Event ten zamyka letnią serię koncertów "Roztańczona Polska", które od połowy maja co tydzień gościła na antenie TVP3. W ramach trasy artystycznej odwiedzono osiemnaście różnych miast, w których miały miejsce muzyczne huczne występy. Teraz nadszedł czas na zakończenie trasy. W poprzednim roku organizatorzy postawili sobie wysoką poprzeczkę, zapewniając widzom niezapomniane przeżycia podczas koncertu z udziałem wielkich gwiazd, takich jak Smolasty, Dawid Kwiatkowski, Skolim, Mr. Polska, Akcent czy Boys. Organizatorzy podkreślają, że w tym roku ma być jeszcze lepiej. Czy tak będzie?

To spektakularna mieszanka gatunków muzycznych – od pulsującego popu po zmysłowy rap i zjawiskowe brzmienia nieśmiertelnego disco - czytamy w opisie imprezy.

Roztańczony PGE Narodowy 2023 - kto wystąpi?

Wydarzenie odbędzie się na warszawskim PGE Narodowym i przyciągnie wielu utalentowanych artystów. Jak podaje portal ebilet.pl ze sceny rap/pop wystąpią: Doda, Edyta Górniak, Smolasty, Skolim, Blanka, Kubańczyk, Cleo, Viki Gabor, Michał Wiśniewski, Majka Jeżowska, Mezo x Liber, B.R.O, Ronnie Ferrari, Zusje, Kacper Blonsky, Cyrko, EV, VHS, Lena Moonlight, Tribbs, Medusa, Maryla Rodowicz. Natomiast ze sceny disco: Akcent, Boys, Piękni i Młodzi, Defis, Weekend, Łobuzy, MiłyPan, Discoboys, Top Girls, Marcin Siegieńczuk

Jednak Roztańczony PGE Narodowy to nie tylko koncerty znanych gwiazd, ale także mieszanka różnych stylów muzycznych oraz niezapomniane wizualne doznania dzięki scenografii, kolorowym światłom i efektom specjalnym.

Roztańczony PGE Narodowy 2023 - gdzie oglądać?

Gdzie można śledzić wydarzenie Roztańczony PGE Narodowy 2023? Sezon letniej trasy zbliża się ku końcowi, ale ostatni koncert będzie można obejrzeć na kanale TVP3.Tym razem jednak wyjątkowo, to wydarzenie transmitowane na żywo prosto ze Stadionu Narodowego w Warszawie, odbędzie się nie w niedzielę, jak miało to miejsce do tej pory, lecz w sobotę, 30 września.Start koncertu Roztańczony PGE Narodowy planowane jest na godzinę 20:00. Dla tych, którzy nie będą mogli obejrzeć go na żywo, przewidziana jest powtórka, która będzie dostępna w sobotę o godzinie 22:20 na TVP2 oraz w niedzielę o godzinie 20:00 na kanale TVP3.

Roztańczony PGE Narodowy 2023 - bilety

Roztańczony PGE Narodowy odbędzie się już 30 września. Koncert Roztańczony PGE Narodowy 2023 jest płatny. Impreza startuje o 18:30 i ma trwać aż do 23:00. Gdzie można nabyć bilety na Roztańczony PGE Narodowy oraz jakie są ich ceny? Wejściówki kupisz między innymi na stronie ebilet.pl. Dostępne są różne strefy i miejsca, a ceny biletów rozpoczynają się od 109 złotych. Dodatkowo istnieje opcja specjalnego pakietu VIP, która na koncercie Roztańczony Narodowy wyceniana jest od 700 złotych. Ten ekskluzywny pakiet VIP obejmuje: dostęp do przestrzeni VIP, ekskluzywne miejsca na balkonie z bezpośrednim widokiem na scenę, catering VIP z bogatym wyborem przekąsek, dań ciepłych, deserów oraz napojów, w tym piwa i piwa bezalkoholowego, osobową obsługę kelnerską, recepcję VIP Concierge, osobną toaletę, wejście czerwonym dywanem do strefy VIP, wsparcie hostess w lobby przed strefą oraz dostęp do wi-fi.