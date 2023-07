Na swoim profilu na Instagramie Katarzyna Bosacka poinformowała, że znowu poprowadzi program, w którym będzie przekazywała ważne dla konsumentów porady i informacje.

"Tęskniliście za programem "Wiem, co jem"? Dziś, w dniu moich urodzin, przychodzę do Was z radosnym prezentem! Od października w Canal Plus Polska będziecie mogli oglądać mój nowy program "Bosacka daje radę". Znów rzucę się w wir zakupów, czytania etykiet i obnażania sztuczek marketingowych producentów żywności. Będziecie oglądać?", napisała dziennikarka.

Fani żywo zareagowali na tę wiadomość. Wielu z nich bardzo się ucieszyło, ale też zwróciło uwagę na to, że telewizja, w której będzie emitowany format, nie jest ogólnodostępna.

"Szkoda, że w Canal Plus... Niestety nie mam dostępu. Inna rzecz, że Pani program powinien być w ogólnodostępnej stacji, bo jest bardzo potrzebny. Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin Pani Kasiu!!!", napisała jedna z obserwatorek, a wielu innych internautów polubiło jej komentarz.

Co Wy sądzicie o nowym projekcie Katarzyny Bosackiej? Będzie hitem tak jak to, co kiedyś tworzyła?