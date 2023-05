Adam Giza debiutował na antenach TVP w programie "Dzień dobry, Polsko!", który po kilku miesiąca zniknął z anteny.

Przez ostatnie lata można było oglądać go w programach takich jak "Wstaje dzień", czy "O tym się mówi". W środę pojawiła się informacja o tym, że od czerwca Adam Giza dołączy do zespołu "Panoramy". O tym, że to prawda dziennikarz potwierdził w rozmowie z Plejadą.

Przyznał, że informacje te zostały opublikowane znacznie wcześniej niż planowano.

Media trochę się pospieszyły z informacją- powiedział.

Czy propozycja prowadzenia "Panoramy" ucieszyła Adama Gizę?

Przyznał, że ta propozycja bardzo go ucieszyła.

Bardzo się cieszę, że mogłem dołączyć do zespołu "Panoramy". Będę prowadził główne wydanie o 18.30 wraz z moimi kolegami, m.in. Tomaszem Wolnym - powiedział.

Zdradził, że decyzja władz pojawiła się w związku z wyborami.

Cały czas będę prowadził również program, w którym rozmawiamy o zdrowiu Polaków, przekazujemy najważniejsze informacje. Zarząd podjął decyzję, że chce, abym zasilił szeregi redakcji, a decyzja dyrekcji nie ma nic wspólnego z datą wyborów- dodał.