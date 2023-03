Przed widzami „The Voice Kids” ostatnie już Przesłuchania w Ciemno szóstej edycji programu. W sobotni wieczór poznamy skład 18-osobowych drużyn Cleo, Dawida Kwiatkowskiego oraz Tomsona i Barona. O ostatnie wolne miejsca w teamach trenerów walczyć będzie 12 rozśpiewanych dzieci, a wśród nich 13-letni Sylwester Czajkowski. Uczestnik z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich trenerów, prowadzących i widzów programu. Tuż po jego występie, w trakcie którego zaśpiewał przebój Krzysztofa Antkowiaka „Zakazany owoc”, Sylwester wdał się w dyskusję z trenerami, jakiej w tym programie jeszcze nie było.

Co Sylwester powiedział do Cleo?

Cześć Sylwester, powiedz nam jak ci było na tej scenie, bo wyglądasz na niej super - zaczęła rozmowę Cleo.

Dziękuję, swobodnie. Pani też na żywo wygląda o wiele, wiele lepiej niż w telewizji - zakomunikował Sylwester Czajkowski, czym wywołał uśmiech na twarzach wszystkich zgromadzonych w studiu.

Czy ja w telewizji jestem grubsza? Co jest lepiej powiedz? - postanowiła dopytać trenerka „The Voice Kids”.

Ekran spłaszcza pani wygląd - usłyszała w odpowiedzi Cleo.

Kim jest młody, zabawny uczestnik „The Voice Kids”?

Jest wynalazcą, bo właśnie tak mówi sam o sobie Sylwester Czajkowski. Dotychczas udało mu się skonstruować system alarmowy i czujnik dymu, bo technologia użytkowa to coś, co kręci go najbardziej. Kocha też chemię i jedną z łazienek w domu zamienił we własne laboratorium. Jego najlepszą przyjaciółką jest babcia, która rozwinęła w nim pasję do muzyki.

Muzyczny występ Sylwestra i pozostałych uczestników zobaczymy w sobotni wieczór (1 kwietnia) o godz. 20 w TVP2. Już za tydzień widzowie będą mogli obejrzeć pierwsze muzyczne Bitwy szóstej edycji „The Voice Kids”. Na pierwszy ogień pójdzie drużyna Cleo.