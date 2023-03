W najbliższą sobotę TVP2 pokaże przedostatnie już Przesłuchania w Ciemno szóstej edycji „The Voice Kids”. Każdy z trenerów zakończy ten etap programu ze skompletowanymi 18-osobowymi drużynami. Tego dnia okazę się, drużynę którego trenera zasili 14-letni Marcel Tułacz. Nastolatek z Kalisza mimo młodego wieku może pochwalić się niezwykle dojrzałym i głębokim wokalem, co Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron docenili odwracając swoje fotele zaledwie kilka sekund po rozpoczęciu występu Marcela.

- Czasami są momenty, w których jest się do czego przyczepić, ale nie w twoim przypadku. To było płytowe wykonanie - zachwycał się Tomson.

- W twoim głosie jest tyle głębi, spokoju i dojrzałości - mówiła rozanielona Cleo.

- Dawno nie słyszałem na tej scenie takiej klasy. Bardzo przypominasz mi wokal Kuby Badacha - ocenił Dawid Kwiatkowski, po wysłuchaniu piosenki „Małe Szczęścia” Roberta Jansona, którą w oryginale śpiewał wspomniany przed Dawida wokalista.

Kim jest Marcel Tułacz, który bez wątpienia jest jednym z najbardziej utalentowanych uczestników szóstej edycji „The Voice Kids”?

Nastolatek na co dzień mieszka w Kaliszu. Przygodę z muzyką rozpoczął w wieku siedmiu lat. Oprócz śpiewania Marcel gra na akordeonie, perkusji oraz na keyboardzie. Wspólnie z kolegami założył zespół, z którym ćwiczy zazwyczaj online, ponieważ każdy muzyk jest z innej części Polski. Marcel próbował dostać się do programu wielokrotnie, ale dopiero w szóstej edycji udało mu się zakwalifikować do Przesłuchań w Ciemno.