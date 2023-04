Sandra Kubicka to modelka, która niedawno dostała posadę prowadzącej nowe show TVP "Love me or leave me". Prywatnie związana jest z Baronem, członkiem zespołu Afromental.

W rozmowie z Jastrzabpost.pl celebrytka wyznała, że zamierza poczynić bardzo poważny zakup. Okazuje się, że chce nabyć diament. Okazuje się, że takiego zakupu Sandra dokonuje raz w roku.

Sanda Kubicka o zakupie diamentu: Głośno o tym mówię

Ja kocham diamenty. Głośno o tym mówię. Ja raz na rok kupuję sobie biżuterię z diamentem. Od samej siebie dla siebie − powiedziała w rozmowie z Jastrzabpost.pl.

Wyjaśniła, że takie zakupy to nie kaprys a inwestycja.

Zależy, co mi się spodoba, aczkolwiek diamenty są inwestycją. Diamenty zawsze będą chciane i pożądane, więc kupowania biżuterii diamentowej nie traktuje jako kaprys, ale myślę o tym w kategorii inwestycji i ulokowania pieniędzy −odpowiedziała.

Ile będzie kosztował diament, który kupi Sandra Kubicka?

Dodała, że ma już na oku to, co chce kupić. Przyznała także, że nie zawsze jej inwestycje były aż tak drogocenne, jak ta, którą planuje.

Będę miała zaprojektowany pierścionek z rubinem. Zależy jakie diamenty mają być w koło. Zależy od czystości, koloru, wielkości, od karata. Ale myślę, że około 20-30 tysięcy − powiedziała z rozbrajającą szczerością. Nie mówię, że takie diamenty powinniśmy kupować sobie co rok. Wcześniej kupowałam małe kolczyki, mały wisiorek, czy obrączkę z małych diamentów i to są koszty − 2, 3, 4 tysiące. Ale myślę, że na takie duże okazje jak 30-stka, czy 40-stka, fajnie jest sobie taki prezent sporządzić −wyjaśniła.