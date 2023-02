Tydzień w Polsacie rozpocznie się dwoma trzymającymi w napięciu serialami kryminalnymi o zupełnie różnym zabarwieniu emocjonalnym. W poniedziałek o 20.00 startuje „Matka”, psychologiczny thriller wg scenariusza Igora Brejdyganta z Olgą Bołądź, Łukaszem Simlatem i Marcinem Kowalczykiem. To mroczna opowieść o matce, która straciła dziecko i skomplikowanych rodzinnych powiązaniach z pedofilią w tle. Zaraz potem pokażemy „Wotum nieufności” według powieści giganta polskiego kryminału Remigiusza Mroza. Serial z gatunku political fiction z Antonim Pawlickim, Katarzyna Dąbrowską, Leszkiem Lichotą, Grzegorzem Małeckim i Dorotą Kolak w rolach głównych to emocjonująca opowieść o kulisach władzy. „Wotum nieufności” już okrzyknięte zostało polskim „House of Cards”.

Reklama

We wtorek o 20.00 będzie można śledzić zmagania śmiałków na morderczym torze w nowym sezonie „Ninja Warrior Polska”. Program prowadzi Karolina Gilon, komentują Jerzy Mielewski i Łukasz „Juras” Jurkowski. Jeszcze nikomu nie udało się przejść tego toru do końca i o czasie dotrzeć na szczyt góry Midoryama. Czy tym razem będzie inaczej?

W środa o 20.00 debiutuje kolejny serial. „Lulu” w reżyserii Kingi Dębskiej to obyczajowa komedia o kobiecie, która po rozstaniu z bogatym mężem, ze swojej pasji – pieczenia tortów – robi źródło utrzymania. W rolach głównych Anna Dereszowska, Joanna Kurowska, Przemysław Sadowski, Michał Czernecki, Grażyna Sobocińska i Marek Siudym. O 21.00 anteną zawładnie Mateusz Gessler – demoniczny szef piekielnej kuchni. Towarzyszyć mu będzie dwóch sous chefów - Martin Gimenez Castro i Robert Kondziela. W nowym sezonie „Hell’s Kitchen” 12 uczestników zawalczy o 100 tysięcy i staż w jednej z restauracji Mateusza.

W czwartek o 20.00 wraca „Nasz Nowy Dom” z Katarzyną Dowbor oraz kontynuacja kultowych „Przyjaciółek”. W życiu Marty (Laura Breszka), która w ubiegłym sezonie dołączyła do Ingi, Patrycji, Anki i Zuzy (Małgorzata Socha, Joanna Liszowska, Magdalena Stużyńska – Brauer i Anita Sokołowska) pojawi się interesujący mężczyzna. W tej roli Piotr Stramowski.

Piątkowy wieczór widzowie spędzą z uczestnikami show „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, którzy jak zawsze będą wcielać się w największe gwiazdy polskiej i zagranicznej piosenki. W uwielbianym przez widzów show zaszły w tym sezonie spore zmiany. W jury obok Małgorzaty Walewskiej i Roberta Janowskiego pojawi się Paweł Domagała, a program razem z Maciejem Dowborem poprowadzi Maciej Rock, który po latach wrócił do Polsatu. Po raz pierwszy wśród uczestników znalazła się osoba wyłoniona z publiczności w castingu – Daniel Jaroszek. Zobaczymy także Krzysztofa Ibisza, Natalię Janoszek, Julię Kamińska, Piotra Stramowskiego, Oskara Cymsa, Katarzynę Kołeczek i Darię.

Reklama

W sobotę o 20.00 stacja zaprasza na dwa odcinki „Sługi Narodu”. To polska wersja ukraińskiego serialu komediowego, w którym kilka lat temu zagrał Wołodymyr Zełenski. Rola przyniosła mu ogromną popularność i otworzyła drogę do prezydenckiego fotela. W polskiej wersji wyreżyserowanej przez Okiła Khamidova zobaczymy w roli głównej Marcina Hycnara, a także miedzy innymi Krzysztofa Dracza, Danutę Stenkę, Mariusza Ostrowskiego i Sławomira Orzechowskiego. Po „Słudze…” kolejna komedia – tym razem o nietypowej rodzinie. „Rodzina na Maxa” w zabawny sposób ukazuje problem różnicy wieku miedzy partnerami i dowodzi, że gdy w grę wchodzi miłość stereotypy przegrywają z kretesem. W rolach głównych Anna Smołowik, Nikodem Rozbicki, Filip Orliński, Helena Sujecka, Ewa Kasprzyk. Za reżyserie odpowiada Maria Sadowska.

Reklama

Tydzień będzie kończyć będzie się gromkim śmiechem za sprawą „Kabaretu na żywo. Nowy SkŁAD 2”. Wieczór poprowadzą Ewa Błachnio i Piotr Gumulec.

Wiosną pojawią się także nowe odcinki „Gliniarzy”, do których dołączają Oliwia Bieniuk i Natalia Brudniak. W nowych wątkach „Pierwszej Miłości” grać będą między innymi Piotr Mróz, Paulina Holtz i Krystian Wieczorek.

Seriale i programy Telewizji Polsat można oglądać także online w płatnym serwisie Polsat Box Go a wybrane przedpremierowo – wcześniej niż w telewizji.