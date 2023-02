Domowym budżetem zawiadują rodzice, a co stałoby się gdyby tę odpowiedzialność przekazać nastolatkom? W nowym programie „Nastolatki rządzą… kasą”, to właśnie oni przejmą władzę nad finansami całej rodziny. Przez miesiąc będą decydować o tym, na co przeznaczą pieniądze: czy opłacą rachunki i zadbają o zakupy do domu, czy skupią się na spełnieniu swoich marzeń? Jak rozłożą wydatki, by starczyło do końca miesiąca oraz jak, w tej nowej sytuacji, odnajdą się pozostali członkowie ich rodzin? Czy skutkiem eksperymentu będzie większe zrozumienie międzypokoleniowe? Wsparciem dla nastolatków i ich bliskich w trakcie programu będzie pedagog z powołania, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, Marcin Józefaciuk.

- „Nastolatki rządzą… kasą” jest nie tylko programem o nastolatkach i ich fanaberiach finansowych, ale przede wszystkim mądrze przeprowadzonym eksperymentem pod okiem specjalistów - psychologów. Dzięki temu, że w każdym odcinku bierze udział inna rodzina, widz ma możliwość zapoznania się z dużym spektrum problematyki wieku nastoletniego. Ma on walor edukacyjny nie tylko dla rodziców i młodzieży, ale również nauczycieli. Projekt przenosi świat rozrywki do naszych domów, nastoletni widzowie mogą zapoznać się z problemami swoich rówieśników, ze sposobami jak sobie z nimi radzą, ale też zobaczyć, jak spełniają swoje marzenia – komentuje Marcin Józefaciuk.

- Z mojego punktu widzenia najważniejsze w tym programie jest skłanianie rodziców do refleksji nad własnymi zachowaniami wobec nastolatków. Program uświadamia im, jak różnie można odbierać codzienne sytuacje i jak odmienne mogą być punkty widzenia poszczególnych członków rodziny. Pokazuje też to, jakie są istotne potrzeby w okresie dorastania. Myślę, że w wielu rodzinach nie jest to jasne - dodaje doktor psychologii, Aleksandra Piotrowska.

Seria licząca 10 odcinków zadebiutuje na antenie TVN 14 marca, odcinki będą emitowane w każdy wtorek o godz. 21:35. Za produkcję formatu odpowiada MASS Koncept. ​„Nastolatki rządzą… kasą” to polska wersja norweskiego formatu, który powstał na zlecenie telewizji NRK, za dystrybucję odpowiada All3Media.