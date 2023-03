Reklama

Domowym budżetem zawiadują rodzice, a co stałoby się gdyby tę odpowiedzialność przekazać nastolatkom? W nowym programie TVN, to właśnie oni przejmą władzę nad finansami całej rodziny. Przez miesiąc będą decydować o tym, na co przeznaczą pieniądze: czy opłacą rachunki i zadbają o zakupy do domu, czy skupią się na spełnieniu swoich marzeń? Jak rozłożą wydatki, by starczyło do końca miesiąca oraz jak, w tej nowej sytuacji, odnajdą się pozostali członkowie ich rodzin? Wsparciem dla nastolatków i ich bliskich w trakcie programu będzie pedagog z powołania, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, Marcin Józefaciuk.

Bohaterowie pierwszego odcinka

W niewielkiej miejscowości pod Szczecinem mieszka rodzina Kornelii. Dziewczyna kocha fantastykę, anime i muzyką metalową. 15-latka lubi też eksperymentować z wyglądem, co nie zawsze podoba się jej rodzicom. Honorata i Mieczysław wolą, by córka poczekała jeszcze z rozwijaniem odważnego wizerunku.

A jak nastolatka poradzi sobie z zarządzaniem budżetem całej rodziny? Zgodnie z zasadami programu, dostanie od swoich rodziców 15 tysięcy złotych, czyli tyle ile wynoszą ich miesięczne wydatki? Czy wpadnie w wir wydawania pieniędzy na własne przyjemności czy będzie pamiętała o koniecznych opłatach? Co zdziwi ją najbardziej podczas zakupów spożywczych dla całej rodziny? Oraz na zakup jakiego sprzętu, którego nie chcieli kupić jej rodzice, wyda niemal 3000 zł?

Seria licząca 10 odcinków zadebiutuje na antenie TVN już jutro o godz. 21:35.