Zarówno TVN, jak i TVP mają swoje programy śniadaniowe. Niedawno media obiegła informacja o tym, że i Polsat będzie przygotowywał poranny format.

Okazuje się jednak, że nie.

Telewizja śniadaniowa nie pojawi się w Polsacie ani wiosną, ani jesienią tego roku - mówi w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl Edward Miszczak, nowy dyrektor programowy stacji.

Nad projektem miała pracować Luiza Zając, była producentka "Dzień dobry TVN". Zarząd stacji nie wyraził jednak zgody na emisję własnego formatu śniadaniowego, co tłumaczono wysokimi kosztami produkcji takiego programu i faktem, że poprzednie próby wprowadzenia takiego formatu na antenę Polsatu nie były udane.

Jeśli będziemy mieli potrzebę emisji takiego pasma, to trafi ono do ramówki. Dzisiaj w porannym paśmie na antenie głównej nadajemy "Nowy Dzień z Polsat News", który notuje takie same wyniki jak program śniadaniowy telewizji, z której odszedłem - powiedział Miszczak.

Dodał, że telewizja śniadaniowa jest charakterystyczna dla starej telewizji naziemnej, a on ma inne plany związane z Polsatem.

My chcemy natomiast przygotowywać ofertę bardziej pod Polsat Box Go, bo to przyszłość - stwierdził.