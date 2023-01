Jak poinformowała Małgorzata Ohme, jej programowy partner czuł się źle już od rana, ale bardzo zależało mu na tym, aby wywiązać się z obowiązku i poprowadzić wydanie. Niestety, mimo ogromnej woli działania i determinacji, Filipowi nie udało się dotrwać do końca programu. Musiał opuścić studio w trakcie emisji i pojechać do lekarza. Zastąpili go Paweł Stockinger i Mateusz Hładki. Ostatecznie program miał dziś troje gospodarzy.

To rozwiązanie bardzo spodobało się widzom. W komentarzach do najnowszego postu na Instagramie wiele osób pogratulowało wystąpienia Stockingerowi, pochwaliło tych, którzy zadecydowali o wprowadzeniu na szybko tak udanego rozwiązania, a nawet wyraziło życzenie, aby nowy duet prowadzących (wspierany przez trzeciego gospodarza), na stałe zagościł w ramówce.

Jak Wy oceniacie prowadzenie DDTVN przez Małgosię i Filipa? Lubicie ich styl bycia na wizji?