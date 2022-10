W dzisiejszym wydaniu DDTVN wyemitowano rozmowę z "ekspertką", która rozgrzała do czerwoności pewną część publiczności programu.

Chodzi o materiał zatytułowany "Przegląd rollerów i masażerów do twarzy". Użytkowniczki Instagramu, które są profesjonalistkami w tym temacie, zauważyły, że zaproszona do studia rozmówczyni promowała ryzykowne, a wręcz niebezpieczne działania.

Po pierwsze: zachęcała do samodzielnego nakłuwania twarzy (co może mieć fatalne skutki), a po drugie: twierdziła, że do dezynfekcji narzędzi wystarczą wrzątek i powszechnie dostępny w aptekach środek odkażający.

Instagramowiczka o nicku monka_kosmetolog od razu zareagowała na to, co zadziało się w studiu śniadaniówki, a jej post udostępniają kolejne osoby.

Trudno się nie zgodzić, że tego rodzaju promocja niebezpiecznych dla zdrowia zachowań, nie powinna mieć miejsca - prawda?